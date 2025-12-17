Haberler

Çanakkale'de jandarma ekipleri KADES ve güvenlik hakkında bilgilendirdi

Çanakkale'de jandarma ekipleri KADES ve güvenlik hakkında bilgilendirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'de jandarma ekipleri, ilkokul öğrencilerine suçtan korunma yöntemleri, kadınlara ise KADES ve şiddetle mücadele yasaları hakkında bilgilendirmeler yaptı.

Çanakkale'de jandarma ekiplerince 'Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma Yöntemleri', 'Kadın Destek Uygulaması (KADES)' ve 'Aile içi ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' hakkında bilgilendirmeler gerçekleştirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince Ezine ilçesi Sarısöğüt ve Uluköy ilköğretim okulları ile Bayramiç ilçesi Evciler ve Türkmeneli İlköğretim okullarında eğitim gören öğrencilere 'Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma Yöntemleri' hakkında bilgilendirme yapıldı. Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ekiplerince ise Ezine ilçesi Sarısöğüt ve Kemallı köylerinde bulunan halk eğitim merkezlerinde eğitim gören kadın vatandaşlar ile Bayramiç ilçesinde faaliyet gösteren Akpınar Süt Ürünleri fabrikalarında çalışanlara 'Kadın Destek Uygulaması (KADES)' tanıtılarak 'Aile içi ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' hakkında broşür dağıtıldı. Vatandaşların konu hakkında bilgi sahibi olmaları sağlandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı

Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı
Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Boşanma davasında algıları yıkan 'nafaka' kararı

Boşanma davasında algıları yıkan karar
Börek tezgahında fareler cirit attı

Börek tepsilerinin arasında fareler cirit attı
'İlaçtır' dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu

"İlaçtır" dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu
Türkiye'yi alarma geçiren serseri İHA! Vur emri Eskişehir'den verilmiş

Ankara'yı alarma geçiren serseri İHA! Vur emriyle füzeler ateşlendi
Boşanma davasında algıları yıkan 'nafaka' kararı

Boşanma davasında algıları yıkan karar
Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar
Messi, Hindu tanrısı Hanuman'ı ziyaret etti

Onu daha önce böyle görmediniz!
Akaryakıta gece yarısı bir büyük indirim daha geldi

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Sessiz sedasız dev bir indirim geldi
3 harfli markette bozuk tavuk skandalı

Skandal görüntüler 3 harfli markette kaydedildi
Sinan Burhan, 'Otel sahibi Turizm Bakanı olamaz' diyen CHP'yi fena köşeye sıkıştırdı

Ünlü gazeteci, canlı yayında CHP'yi fena köşeye sıkıştırdı
Galatasaray'dan gece yarısı Icardi açıklaması

Galatasaray'dan gece yarısı Icardi açıklaması
Güllü'nün oğlu, 'Ablan anneni öldürebilir mi?' sorusuna böyle yanıt verdi: Bir kişi için yapabilir

Tuğberk'ten "Ablan anneni öldürebilir mi?" sorusuna korkunç yanıt
Eldiven takıp yaşlı adamı dövdü! Huzurevinde vicdanları sızlatan görüntüler

Vicdanları sızlatan görüntüler! Eldiven takıp yaşlı adamı dövdü
title