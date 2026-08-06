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Çanakkale'de ilaçlama zehirlenmesi: 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Çanakkale'de ilaçlama zehirlenmesi: 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Çanakkale'de komşu evde yapılan ilaçlama sonrası zehirlenen 9 yaşındaki Yusuf Talha Çanlı, hastanede hayatını kaybetti. Annesi Sevda Çanlı'nın yoğun bakım tedavisi sürüyor. Soruşturma kapsamında ilaçlama yapılan ev sahibi ve firma görevlisi gözaltına alındı.

Çanakkale'de komşularının evini böceklere karşı yaptırdığı ilaçlama sonrası zehirlendiği ileri sürülen 9 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, annenin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Barbaros Mahallesi Şehit Gürol Caddesi'nde bir apartmanda bulunan bir dairede meydana geldi. Baba, Uğur Çanlı (41) evine geldiğinde eşi Sevda ve oğlu Yusuf Talha'yı (9) baygın halde buldu. Çanlı, eşi ve oğlunu kendi imkanlarıyla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne götürdü. Anne ve oğul, hastanedeki ilk müdahalelerinin ardından ÇOMÜ Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan ilk kontrolde anne ve çocukta zehirlenme tespit edildi. Ardından durumu ağırlaşan Yusuf Talha hava ambulansıyla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Çocuk hayatını kaybetti

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Yusuf Talha, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anne Sevda Çanlı'nın ise ÇOMÜ Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ilaçlama yapılan evin sahibi ile ilgili firma görevlisinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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