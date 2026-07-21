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Çanakkale'de çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli yakalandı

Çanakkale'de çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli yakalandı
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Çanakkale'de emniyet ekiplerince 13-20 Temmuz tarihleri arasında yapılan huzur uygulamalarında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 19 şüpheli yakalandı, 6'sı tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu madde, kumar malzemeleri ele geçirildi.

Çanakkale'de emniyet ekiplerince gerçekleştirlen huzur uygulamalarında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 19 şüpheli yakalandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde 13-20 Temmuz tarihleri arasında huzur uygulamaları gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen uygulama ve denetimler kapsamında 10 bin 3 şahıs ve 2bin 767 araç kontrol edildi. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 19 şüpheli yaklanırken 6'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 405 araç sürücüsüne ise idari trafik para cezası uygulandı.

Çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi

Yapılan aramalarda toplamda; 2 kilogram 369 gram narkotik madde, 4 kök kenevir bitkisi, 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 'TCK 188 uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaret' suçundan işlem yapılan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 'TCK 191 uyuşturucu bulundurmak-kullanmak sucundan işlem yapılan 22 şüpheli ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kasten yaralama konusu ile ilgili olarak yakalanan 1 şüpheli çıkartıldığı adli makamlarca tutuklandı. Cinsel saldırı konusu ile ilgili olarak yakalanan 1 şüpheli çıkartıldığı mahkeme tutuklandı.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama konusu ile ilgili olarak kumar oyununda kullanılan 8 bin 800 TL paraya, kumarda kullanılan materyallere (iskambil kağıtları) el konuldu. İşyerinde kumar oynayan 3 şüpheli hakkında idari işlem uygulanırken kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak suçundan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 97 şahıs hakkında kabahatler kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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