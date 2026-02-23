Çanakkale'de huzur uygulamaları: 17 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör tutuklandı

Çanakkale'de Emniyet ekiplerince gerçekleştirilen huzur uygulamalarında 17 kaçak göçmen yakalandı. 4 organizatör tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 16-23 Şubat tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde huzur uygulamaları gerçekleştirildi. Uygulamalarda 7 bin 363 şahıs, 2 bin 605 araç incelendi. Denetimlerde 32 şahıs yakalanırken 525 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı. Yapılan aramalarda toplamda; 159,86 gram narkotik madde, bin 480 adet uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, 3 adet fişek, kesici alet ele geçirildi. 'İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık', 'Otodan Hırsızlık', 'Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma' olmak üzere toplam 5 ayrı dosyadan aranan şüpheli yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti 'suçundan 5 şüpheli tutuklandı. 68 şüpheli şahsa adli işlem yapılırken kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 30 şüpheliye ise hakkında 'Kabahatler Kanunu' hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

Kaçak göçmen ve organizatörler yakalandı

Son iki haftada 'Göçmen Kaçakçılığı' suçunun engellenmesi ve organizatörlerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda; 17 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler gerekli yasal işlemleri için Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine'e (GÖKSEM) teslim edildi. Organizatörlük yaptığı tespit edilen 4 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı