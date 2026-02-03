Çanakkale'de huzur uygulamaları: Farklı suçlardan aranması bulunan 16 kişi yakalandı

Çanakkale'de emniyet ekiplerince gerçekleştirilen huzur uygulamalarında farklı suçlardan aranması bulunan 16 şahıs yakalandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 26 Ocak ve 2 Şubat tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde huzur uygulamaları gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda 8 bin 815 kişi, 2 bin 590 araç incelendi. Denetimlerde farklı suçlardan aranması bulunan 16 şahıs yakalanırken 628 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı. Yapılan aramalarda ise toplamda 117,37 gram narkotik madde, 42 adet uyuşturucu hap, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 19 adet fişek ele geçirildi.

Hakkında adli işlem başlatılan 43 şüpheliden 1'i tutuklanırken 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 35 şahıs hakkında 'Kabahatler Kanunu' hükümlerince idari yaptırım uygulandı. - ÇANAKKALE