Haberler

Çanakkale'de huzur uygulamaları: Farklı suçlardan aranması bulunan 16 kişi yakalandı

Çanakkale'de huzur uygulamaları: Farklı suçlardan aranması bulunan 16 kişi yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'de gerçekleştirilen huzur uygulamalarında 8 bin 815 kişi ve 2 bin 590 araç denetlendi. Farklı suçlardan aranması bulunan 16 şahıs yakalanırken, narkotik madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Çanakkale'de emniyet ekiplerince gerçekleştirilen huzur uygulamalarında farklı suçlardan aranması bulunan 16 şahıs yakalandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 26 Ocak ve 2 Şubat tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde huzur uygulamaları gerçekleştirildi. Yapılan uygulamalarda 8 bin 815 kişi, 2 bin 590 araç incelendi. Denetimlerde farklı suçlardan aranması bulunan 16 şahıs yakalanırken 628 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı. Yapılan aramalarda ise toplamda 117,37 gram narkotik madde, 42 adet uyuşturucu hap, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 19 adet fişek ele geçirildi.

Hakkında adli işlem başlatılan 43 şüpheliden 1'i tutuklanırken 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 35 şahıs hakkında 'Kabahatler Kanunu' hükümlerince idari yaptırım uygulandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki

DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Heidi Klum'un Grammy'deki çıplak illüzyonlu elbisesi 'Yok Artık' dedirtti

Heidi Klum'un çıplak illüzyonlu elbisesi "Yok Artık" dedirtti
Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular

"Gençlik nereye gidiyor?" dedirten görüntü
Fatih Ürek'in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar! Daha ölmeden neler yapmışlar neler

Fatih Ürek'in ailesinden büyük rezillik! Ölmeden neler yapmışlar neler
Ünlü komedyen taklidini yaptığı ismin baskınına uğradı

Ünlü komedyen taklidini yaptığı ismin baskınına uğradı
Heidi Klum'un Grammy'deki çıplak illüzyonlu elbisesi 'Yok Artık' dedirtti

Heidi Klum'un çıplak illüzyonlu elbisesi "Yok Artık" dedirtti
Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı

Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha