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Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 4 tutuklama

Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 4 tutuklama
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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 31 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasında düzenledikleri 6 operasyonda 59 düzensiz göçmen yakaladı, 6 organizatörden 4'ü tutuklandı. Operasyonlarda 2 araç, bot motoru ve şişme lastik bot ele geçirildi; göçmenler Ayvacık'taki GÖKSEM'e teslim edildi.

Çanakkale'de İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 59 düzensiz göçmen yakalandı, 4 organizatör ise tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 31 Temmuz - 6 Ağustos tarihleri arasında göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 6 operasyon düzenledi. Operasyonlarda 6 organizatör gözaltına alındı. 59 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonlarda ele geçirilen 2 araç, bot motoru, şişme lastik bot ve muhteviyatı yediemine teslim edildi.

Gözaltına alınan 6 organizatörden 4'ü tutuklanarak Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 59 düzensiz göçmen ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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