Çanakkale'de Genç Yürüyerek Yola Atlarken Otomobilin Çarpması Sonucu Ağır Yaralandı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde arkadaşıyla tartışan 19 yaşındaki genç kontrolsüzce yola atladı. Seyir halindeki bir otomobil Hasan K. isimli gence çarparak ağır yaralanmasına sebep oldu.

Olay, Bayramiç ilçesine bağlı Muradiye mahallesinde iki kişinin tartışmasıyla başladı. Kavga edenlerden Hasan K., kavga ettiği kişiyi takip etmek için kontrolsüzce yolun karşısına geçmeye çalıştı. O sırada K., seyir halindeki 17 LD plakalı A.B.(24) yönetimindeki otomobile çarptı. K., çarpma sonucu arabanın ön camının kırılmasıyla camdan içeri girdi. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan Hasan K., olduğu yere yığıldı. Bayramiç Devlet Hastanesine getirilen Hasan K., ilk tedavisinin ardından Çanakkale Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaza sonucu vücudunda kesikler oluşan Hasan K.'nın ağır yaralı olduğu öğrenildi.

Polis kaza hakkında inceleme başlattı. - ÇANAKKALE