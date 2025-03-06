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Çanakkale'de pide üretirken terlikle tezgahta gezilen fırına ödül gibi ceza

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Çanakkale'de bir fırının "Zirvedeyim sesin duyulmuyor" sloganıyla paylaştığı hijyen kurallarının hiçe sayıldığı görüntüler tepkilere neden oldu. Görüntülerde bir kişinin terlikle pide yapılan tezgahta yürüdüğü görüldü. Denetimlerde fırına hijyen şartlarına uygunsuzluktan dolayı 105 bin 274 lira para cezası kesildi. Vatandaşlar, cezaya tepki göstererek fırının kapatılması gerektiğini belirtti.

Çanakkale'nin Çan ilçesi Atatürk Mahallesindeki Bereket Ekmek fırınında ortaya çıkan görüntüler görenleri şoka uğrattı. Görüntülerde bir fırın çalışanının, pişmeye hazır pidelerin olduğu tezgahta günlük kıyafetleri ve mavi terliklerle gezdiği anlar yer aldı. Çalışanların bir tanesinin bone taktığı ve hijyen kurallarının yok sayıldığı görüntüler infial yarattı.

Çanakkale'de pide üretirken terlikle tezgahta gezilen fırına ödül gibi ceza

"HERKESTE BONE Mİ VAR?"

Videoda görüntüleri cep telefonuyla kaydeden kişinin, "Konak fırın başladı içli içsiz pidelere. Saat üç buçukta bir parti çıkardı. Sıkıntı yok, herkeste bone mi var? Hasan usta küreğin sapına yapışmış, bırakmayacak zaten. 25 lira mı pideler? Hasan usta 25 lira mı pideler?" ifadeleri üzerine pideleri yapan Hasan ustanın ise, "300 gram pide 25 TL" diyerek karşılık verdiği duyuldu. Videoyu çekmeye devam eden kişi ise, "İyi çok güzel. Ustayı da çekelim. Hayırlı ramazanlar. Hasan ustam hayırlı işler görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Çanakkale'de pide üretirken terlikle tezgahta gezilen fırına ödül gibi ceza

105 BİN LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

"Zirvedeyim Sesin Duyulmuyor" sloganıyla paylaşılan video ise sosyal medyaya düşmesinin ardından büyük tepki çekti. Sosyal medyaya düşen görüntünün ihbar kabul edilmesi üzerine Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan denetimlerde fırına hijyen şartlarına uygunsuzluktan dolayı 105 bin 274 TL para cezası kesildi. Vatandaşlar fırına verilen cezaya tepki göstererek fırının kapatılması gerektiğini belirtti.

Çanakkale'de pide üretirken terlikle tezgahta gezilen fırına ödül gibi ceza
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Pide yapılan tezgahta terlikle gezdi
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Çanakkale Belediyesi ne iş yapıyormuş? Bunların hepsi Ak partiden dolayıdır ÇAnakkale belediyesini de yönemiyorlar bu hangi partiyse

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Haber YorumlarıLokman Babacan:

Bütün fırınların imalatına girin bakın inanın rezalet bir daha ekmek yemezseniz

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