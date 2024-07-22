Çanakkale'de deprem anında baba kızını kucağına alıp dışarı çıktı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde deprem anında bir iş yerinde yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iş yerinde deprem anında bir baba, "Hop nasıl yakaladım seni" diyerek kızını kucağına alıp dışarı çıktı.

Ezine'de saat 17.39'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremde bir iş yerinde yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bilgisayar dükkanı sahibi Melih Bağlı ve 4 yaşındaki kızı Tomris Bağlı dükkana girdikten sonra saniyeler içinde depreme yakalandı. Sarsıntının şiddetinin yansıdığı kamera görüntülerinde Melih Bağlı'nın kızını kucağına alıp, kızının korkmaması için sakin bir şekilde diğer çalışan personelle dışarı çıktığı görüldü. 'Deprem oluyor' sözü üzerine babanın kızını kucağına alıp, "Hop nasıl yakaladım seni" diyerek kızını sakinleştirdiği görüntülere yansıdı. - ÇANAKKALE