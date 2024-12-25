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Çanakkale'de Damat Kayınpederini Öldürdü, Eşini ve 4 Kişiyi Yaraladı

Çanakkale'de Damat Kayınpederini Öldürdü, Eşini ve 4 Kişiyi Yaraladı
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Çanakkale'de, damat Can Birol'un kayınpederini öldürüp eşini ve aile bireylerini yaraladığı olayın yargılanmasına başlandı. Sanık, kendisini koruma amacıyla hareket ettiğini savundu. Dava, eksiklikler nedeniyle ertelendi.

Çanakkale'de, kayınpederini öldürüp eşini ve 4 kişiyi yaralayan, hakkında 'kasten öldürme ve yaralama' suçlarından müebbet hapis ve toplam 10,5 yıl hapis istemiyle dava açılan Can Birol'un (25) yargılanmasına başlandı. Mahkemedeki savunmasında sanık Birol, "Böyle bir olay yaşandığı için çok üzgünüm. Ben kendimi korumaya çalıştım, kayınpederimi kasıtlı olarak öldürmedim" dedi. Mahkeme, duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelerken, Birol'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay, 22 Haziran'da İsmetpaşa Mahallesi Astsubay Şerafettin Şengören Caddesi'ndeki bir evde meydan geldi. İddiaya göre, Esennur Birol'un (20) ailesi, aile içi şiddet gerekçesiyle emniyete giderek damatları Can Birol'dan şikayetçi oldu. Bunun üzerine Can Birol, Esennur Birol'un ve ailesinin bulunduğu eve gitti. Can Birol ile eşi Esennur Birol ve ailesi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Can Birol yanında getirdiği bıçak ile evde bulunan kayınpederi Oktay Dülek'i (50) sağ koltuk altından, eşi Esennur Birol'u kasık ve kol bölgesinden, eşinin dedesi Tahsin Aydı'yı (61) sol kolundan, eşinin anneannesi Vildan Aydı'yı (57) karın bölgesinden, eşinin teyzesi Gizem Çelik'i (28) yüz, sırt, kulak ve boyun bölgesinden bıçaklayarak yaraladı. Ardından Can Birol, yanındaki arkadaşı O.S. ile olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Oktay Dülek ambulansla kaldırıldığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Can Birol'un yaraladığı eşi Esennur Birol, eşinin dedesi Tahsin Aydı, eşinin anneannesi Vildan Aydı ve eşinin teyzesi Gizem Çelik hastanelerde tedavi altına alındı. Olayın ardında polis ekipleri şüphelileri suç aletiyle birlikte Cuma Pazarı'ndaki köprü altında yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Can Birol çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, arkadaşı O.S. ise serbest bırakıldı.

Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı, Can Birol hakkında 'kasten öldürme' ve 4 kişiyi 'kasten yaralama' suçlarından iddianame hazırladı. Can Birol için kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis ve 4 kişiyi yaralama suçundan ise toplam 10,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Hazırlanan iddianame, Çanakkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Çanakkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmada tutuklu sanık Can Birol, sanık ve müşteki yakınları mahkemede hazır bulundu.

Tutuklu sanık Can Birol duruşmadaki savunmasında, "Böyle bir olay yaşandığı için çok üzgünüm. Ben kendimi korumaya çalıştım. Ben kayınpederimi kasıtlı olarak öldürmedim. Benim evim ve kayınvalidemin evleri birbirine çok yakın. Olay günü maç izlerken bir şeyler almak için markete gittim. Kayınvalidemin evinin önünden geçerken bana hakaret ettiler. Gizem Çelik beni tehdit etti. Bu sırada evden sopalarla çıkan 3-4 kişi bana saldırmaya başladı. Gizem'in elinde bıçak vardı. Arbede sırasında yere düştüm ve kapaklanarak kendimi korumaya çalıştım. O sırada Gizem Çelik'in elindeki bıçak yere düştü. Ben de bıçağı alıp kendimi korumak için sağa sola savurdum. Olaylar bu sırada gerçekleşti. Ben kimseyi kasıtlı olarak öldürmedim. Kendimi korumak için hamle yaptım" dedi.

Tanıkların dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti, duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelerken, sanık Can Birol'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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