Çanakkale'de Çöplükten Ormanlık Alana Sıçrayan Yangınla Mücadele Başladı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çöplük alanda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
