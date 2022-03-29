Arkadaşlarıyla iddiaya girip denize atlayan lise öğrencisi hayatını kaybetti - Haberler

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Arkadaşlarıyla iddiaya girip denize atlayan lise öğrencisi hayatını kaybetti

AA - 3. Sayfa
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Çanakkale'de iskelede arkadaşlarıyla 100 liraya iddiaya girip denize atlayan lise öğrencisi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İskelede arkadaşlarıyla oturan Samet Umut Öner (16) arkadaşlarıyla iddiaya girip, denize atladı. Bir süre sonra Öner'in gözden kaybolması üzerine arkadaşları durumu polise bildirdi. Bu sırada iskeledeki 2 kişi de suya atlayıp Öner'i aradı.

Arkadaşlarıyla iddiaya girip denize atlayan lise öğrencisi hayatını kaybetti

SU ALTI EKİPLERİ ÇIKARDI

Olay yerine gelen sahil güvenlik ve deniz polisi su altı ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu sudan çıkarılan Öner, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Arkadaşlarıyla iddiaya girip denize atlayan lise öğrencisi hayatını kaybetti

KURTARILAMADI

Liseli genç, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından polis tarafından soruşturma başlatıldı.

AA / Burak Akay - 3. Sayfa

Çanakkale, Umut, Lise, 3. Sayfa, Haberler

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