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Çanakkale'de Aranan 5 Şüpheli Tutuklandı

Çanakkale'de Aranan 5 Şüpheli Tutuklandı
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Çanakkale'de 17-24 tarihleri arasında yapılan huzur uygulamalarında 10 bin 349 kişi ve 3 bin 251 araç kontrol edildi; çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheliden 5'i tutuklandı, narkotik ve silah ele geçirildi.

Çanakkale'de emniyet ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 17-24 tarihleri arasında merkez ve ilçelerde huzur uygulamaları gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen uygulama ve denetimler çerçevesinde 10 bin 349 şahıs ve 3 bin 251 araç kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 21 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 889 araç sürücüsüne ise idari trafik para cezası uygulandı.

Toplamda, 57,02 gram narkotik madde, 4 kök kenevir bitkisi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tüfek ve 28 adet fişek ele geçirildi.

Kumar operasyonu

Emniyet ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde kumar oynanması için yer ve imkan sağlama konusu ile ilgili olarak kumar oyununda kullanılan 4 bin 600 TL paraya, kumarda kullanılan materyallere el konuldu. İşyerinde kumar oynayan 4 şüpheliye ise 46 bin 416 TL para cezası yazılarak idari işlem uygulandı. Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak suçundan ise 1 şüpheliye adli işlem başlatıldı.

Cinsel saldırı suçundan şüpheli olan 1 şüpheli yakalamasının ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Motosiklet Hırsızlığı şüphelisi olan 1 şüpheli yakalamasının ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Kamu huzurunu bozacak şekilde davranışlarda bulunan 120 şüpheli hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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