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Çanakkale'de Apartmanda Yangın, Daire Kullanılamaz Hale Geldi

Çanakkale'de Apartmanda Yangın, Daire Kullanılamaz Hale Geldi
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir apartmanın giriş katında meydana gelen yangında daire kullanılamaz hale geldi. Yangının nedeni henüz bilinmiyor, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir apartmanın giriş katında bulunan daire, çıkan yangında kullanılamaz hale getirdi.

Hoca Hamza Mahallesi, İbni Katip Sokak'ta bir binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Saat 19.15 sıralarında çıkan yangınla dumanlar tüm apartmanı sardı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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