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Çanakkale'de orman yangınlarına karşı Jandarma'dan denetim

Çanakkale'de orman yangınlarına karşı Jandarma'dan denetim
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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, anız ve orman yangınlarını önlemek için 10 belde ve 278 köyde denetim ve bilgilendirme çalışması yaptı. 875 operatör ve çiftçiye tebligat yapılırken, 2 kişiye para cezası uygulandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince anız ve orman yangınlarının önlenmesine yönelik geniş kapsamlı denetim ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Toplum Destekli Güvenlik Hizmetleri kapsamında yürütülen faaliyetlerde, yangına hassas kritik ormanlık alanlar ve tarım arazileri kontrol edilerek vatandaşlara yangın riskleri konusunda bilgilendirme yapıldı. Biçerdöver, balya makinesi ve diğer tarım makinelerine yönelik denetim ve bilgilendirme uygulamaları gerçekleştirildi. 10 belde ve 278 köyde toplam 148 faaliyet icra edildi. Denetimlerde, 875 biçerdöver ve balya makinesi operatörü ile çiftçiye tebligat yapılırken, kurallara uymadığı tespit edilen 2 kişiye idari para cezası uygulandı. Orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 1200 afiş ve 10 bin broşür dağıtıldı. Faaliyetlere 58 Asayiş Timi, 6 Trafik Jandarma Timi, 3 Motorlu Jandarma Timi, 2 Atlı Jandarma Timi, 3 Jandarma Asayiş Komando Timi ve Çevre ve Doğal Hayatı Koruma Kısım Amirliği personelinden oluşan toplam 266 personel katıldı.

Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, çevre ve doğal hayatın korunması ve orman yangınlarının önlenmesi amacıyla çalışmaların mesai mefhumu gözetilmeksizin 7 gün 24 saat esasına göre süreceği belirtildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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