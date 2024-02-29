Çanakkale'de 70 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekiplerince Ayvacık ilçesinde 3 farklı noktada 70 kaçak göçmen yakalandı. 5 organizatör ise gözaltına alındı.

Göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri tarafından müşterek yapılan operasyon sonucunda 3 farklı noktada 70 kaçak göçmen yakalandı. Yabancı uyruklu V.Ş.S., A.Ş., K.S. ile O.Y. ve H.B. gözaltına alındı. Kaçak göçmenlerin taşınmasında kullanılan iki araç ve bir sürat botuna ise el konuldu. Araçlar yed-i emin otoparkına çekildi.

Yakalanan kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu organizatörler V.Ş.S., A.Ş., K.S. ile O.Y. ve H.B.'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği beldirildi. - ÇANAKKALE