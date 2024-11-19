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Çanakkale'de 61 Suçtan Aranan Dolandırıcı Tutuklandı

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Çanakkale'de sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen bir şüpheli, 61 ayrı suçtan arandığı gerekçesiyle tutuklandı. Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yakalanan şüphelinin cep telefonuna da el konuldu.

Çanakkale'de 61 ayrı suçtan aranması bulunan sosyal medya dolandırıcısı tutuklandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya üzerinden iletişime geçtiği kişilerden kapora ve ürün ücreti altında para talep ederek haksız kazanç elde eden şüpheli gözaltına alındı. 61 ayrı suçtan aranması olduğu tespit edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Facebook üzerinden iletişime geçtiği kişilerden kapora ve ürün ücreti altında para talep eden şüpheli tespit edildi.

Bilişim Sistemleri Kullanmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık suçundan şüpheli, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin suçta kullandığı değerlendirilen cep telefonuna el konuldu. Şüphelinin 61 ayrı suçtan aranması olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çanakkale'de 61 Suçtan Aranan Dolandırıcı Tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA SUİÇMEZ - 3.Sayfa
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