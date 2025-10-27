Haberler

Çanakkale'de 4.0 Büyüklüğünde Deprem: Olumsuz Durum Tespit Edilmedi

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, 4.0 büyüklüğündeki deprem sonrası herhangi bir olumsuz durumun olmadığını açıkladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na göre, deprem Ayvacık ilçesi Ege Denizi açıklarında meydana geldi.

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, 4.0 büyüklüğünde deprem sonrası herhangi olumsuz bir durumun tespit edilmediğini söyledi.

Çanakkale Valiliğinin deprem sonrası konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (#AFAD) verilerine göre, 27 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 10.12 sıralarında, Ayvacık ilçesi Ege Denizi açıklarında 4.0 (MW) büyüklüğündeki deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İlgili birimlerimiz saha taramalarına devam etmektedir. Depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" ifadelerine yer verildi. - ÇANAKKALE

