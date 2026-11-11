Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çanakkale'de 12 ilçede düzenlenen jandarma uygulamasında aranan 19 şahıs yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale'de 12 ilçede düzenlenen jandarma uygulamasında aranan 19 şahıs yakalandı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5 Kasım'da 12 ilçede "Huzurlu Okul Önleri ve Huzurlu Sokaklar" uygulaması yaptı. Uygulamada aranan 19 şahıs yakalanırken 17 araca 218 bin 587 TL para cezası verildi, 11 araç trafikten men edildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen "Huzurlu Okul Önleri ve Huzurlu Sokaklar" uygulamalarında 19 şahıs yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince öğrencilerin güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunması amacıyla 5 Kasım tarihinde 12 ilçede "Huzurlu Okul Önleri ve Huzurlu Sokaklar" uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya 2 köpek unsuru da dahil olmak üzere toplam 253 jandarma personeli katıldı.

Uygulama kapsamında, 85 okul, 6 öğrenci yurdu, 51 metruk bina, 36 park, 105 sokak ve 80 iş yeri kontrol edildi. 2006 Türk vatandaşı ve 7 yabancı uyruklu şahsın UYAP/GBT sorgusu yapıldı. Trafik denetimlerinde bin 285 araç kontrol edildi. 17 araca toplam 218 bin 587 TL idari para cezası uygulanmış ve 11 araç trafikten men edildi. Yapılan sorgulamalar sonucunda yoklama kaçağı 5 şahıs, dolandırıcılık suçundan aranan 2 şahıs ve diğer suçlardan aranan 12 şahıs olmak üzere toplam 19 şahıs yakalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 47 sitede yayınlandı.
70 yaşındaki kadın sırra kadem bastı! En son mezarlık yolunda görüldü

En son mezarlık yolunda görüldü! Günlerdir tek bir iz bile yok
Fenerbahçe'de bomba takas! Asensio'ya karşılık Lookman

Fenerbahçe'de bomba takas! Bir uçak gidip diğeri gelecek

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir22

3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir! İşte o isimler
ABD'de büyük hesaplaşma! Kritik oylamadan sürpriz sonuç

Büyük hesaplaşma! Kazanan bakın kim oldu
380 kilometre ötedeki Elbruz Dağı Rize'den görüntülendi! Karla kaplı zirve Ardeşen'den net göründü

380 kilometre öteden göründü! Karla kaplı dev zirve kameralarda
Bakan Göktaş'ın elinin havada kaldığı an!41

Bakan Göktaş'ın elinin havada kaldığı an!
Serdal Adalı'dan Talisca'yı bekleyenlere kötü haber

Geri mi dönüyor? Milyonların beklediği haber geldi
Müge Anlı'da beklenen buluşma! Hamid babasına kavuştu, benzerlikleri dikkat çekti

Hamid babasını buldu! Benzerlikleri inanılmaz
11 aylık bebek diri diri gömüldü! 24 saat sonra sağ bulundu

Bebeğe bu nasıl yapılır? Toprağın altında verdiği mücadele ağlattı