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Çanakkale-Bursa karayolunda otobüs-kamyon kaza: 3'ü ağır 9 yaralı

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Çanakkale-Bursa karayolunda yolcu otobüsü ile kum yüklü kamyonun karıştığı kazada 3'ü ağır 9 kişi yaralandı. Kazada otobüs şoförü ve bazı yolcular ağır yaralandı.

Çanakkale'de yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı: 3'ü ağır 9 yaralı

ÇANAKKALE - Çanakkale- Bursa karayolunda yolcu otobüsü ile kum yüklü kamyonun karıştığı kazada 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.15 sıralarında, Bursa- Çanakkale karayolu üzerinde Lapseki ilçesine bağlı Şevketiye köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Çanakkale'ye seyir halindeki A.U. yönetimindeki 34 ETC 950 plakalı yolcu otobüsü, önünde seyir halinde olan 06 DH 8513 plakalı çekicinin arkasında bulunan 34 EAK 002 plakalı kum yüklü dorseye çarptı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada 9 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler kazayı polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Lapseki Belediyesi kaza kırım ekibi tarafından otobüs içinde sıkışan yaralılar çıkarılarak, sağlık ekiplerine sevk edildi. Bazı yaralılar, yakınlarının yardımıyla Lapseki Devlet Hastanesi'ne yönlendirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kazada otobüs şoförü A.U. ile yolcular Şerafettin P. ve Selin Ş. ağır yaralanırken, Egenaz Y., Ahmet Ç., Gülden A., Gazi K., Rabia Aleyna G. ve Ünal Y. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, Lapseki Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda kontrollü bir şekilde ulaşım sağlanıyor.

Polis ve jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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