Çanakkale Bozcaada'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Çanakkale Bozcaada'da 3.9 büyüklüğünde deprem
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AFAD, Çanakkale Bozcaada açıklarında saat 18.06'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Çanakkale Bozcaada açıklarında saat 18.06'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Çanakkale'de korkutan bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre deprem saat 18.06'da oluştu.

BÜYÜKLÜĞÜ 3.9

Afad, depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıklarken; depremin derinliğinin ise 10.83 kilometre olduğunu duyurdu.

Çanakkale Bozcaada'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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