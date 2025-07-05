Çanakkale Bozcaada'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Çanakkale Bozcaada açıklarında saat 18.06'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Çanakkale'de korkutan bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre deprem saat 18.06'da oluştu.

BÜYÜKLÜĞÜ 3.9

Afad, depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıklarken; depremin derinliğinin ise 10.83 kilometre olduğunu duyurdu.