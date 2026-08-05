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Çanakkale Boğazı'nda Kalp Krizi Geçiren Gemi Personeli Kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda Kalp Krizi Geçiren Gemi Personeli Kurtarıldı
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Çanakkale Boğazı'nda seyir halindeki bir ticari gemide görevli Filipinler uyruklu personel kalp krizi geçirdi. Kıyı Emniyeti'ne bağlı KIYEM-6 hızlı tahlisiye botu ile karaya çıkarılan hasta, ambulansla Lapseki Devlet Hastanesi'ne, ardından Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Çanakkale Boğazı'nda ticari gemide kalp krizi geçiren Filipinler uyruklu personel, KIYEM-6 hızlı tahlisiye botu ile karaya çıkartılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, saat 07.40 sıralarında Çanakkale Boğazı'nda seyir halinde olan Panda isimli ticari gemide görevli D.J.B. (48) kalp krizi geçirdi. Gemi kaptanının durumu bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KIYEM-6 botu sevk edildi. Bota alınan D.J.B., karaya çıkartıldıktan sonra ambulansla Lapseki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. D.J.B., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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