Çanakkale Boğazı'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

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Dümen arızası nedeniyle sürüklenen 6 metrelik tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait bot ile güvenli bir şekilde Kepez'e yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda dümen arızası sonucu sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek Kepez'e yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda Kepez Soğuksu önlerinde içinde 3 kişinin bulunduğu 6 metrelik tekne, dümen arızası yaptı ve sürüklenmeye başladı. Teknenin kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne Kepez'e emniyetle yanaştırıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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