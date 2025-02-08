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Çanakkale Boğazı'nda feribottan düşen bir kişiyi Gestaş personeli kurtardı

Çanakkale Boğazı'nda feribottan düşen bir kişiyi Gestaş personeli kurtardı
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Çanakkale Boğazı'nda, Çanakkale-Eceabat arasında sefer yapan feribottan düşen bir kişiyi Gestaş personeli kurtardı.

Çanakkale Boğazı'nda, Çanakkale- Eceabat arasında sefer yapan feribottan düşen bir kişiyi Gestaş personeli kurtardı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Çanakkale Boğazı'nda meydana geldi. Boğaz hattında sefer yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş'ye ait 'Şehit Ömer Halisdemir' feribot Çanakkale-Ecebatat feribot seferi için Çanakkale'deki feribot iskelesinden hareket etti. Kısa bir süre sonra feribotta bulunan yolculardan Ferdi U., henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü. Ferdi U.'nun denize düştüğünü görenler durumu feribottaki yetkililere bildirdi. Feribot kaptanı hemen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile iletişime geçti. Acil olarak feribot iskelesinden 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu kalkış yaparak denize düşen şahsın olduğu bölgeye hareket etti. Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekiplerine bilgi verildi. Bölge Sahil Güvenlik Botu 'KB-10' sevk edildi.

Düşen kişiyi Gestaş ekipleri kurtardı

Çanakkale-Ecebat arasında sefer yapan feribotun kaptanı ve Gestaş personeli denize düşen kişiyi kurtarmak için feribotun motorunu durdurdu. Ardından denize atılan can yeleği ile denize düşen Ferdi U. sudan çıkarılarak, feribota alındı. Feribotta ilk müdahalesi yapılan Ferdi U., Çanakkale feribot iskelesinde sedye ile bekleyen ambulansa alındı. Bilinci açık olan Ferdi U., hipotermi başlangıcı sebebiyle ÇOMÜ Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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