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Çanakkale Boğazı'nda 'Burak' Gemisi Makine Arızası Yaptı

Çanakkale Boğazı'nda 'Burak' Gemisi Makine Arızası Yaptı
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İtalya'dan Tuzla'ya giden 105 metre boyundaki Panama bayraklı 'Burak' isimli kuru yük gemisi, Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaptı. Gemi, römorkör ve kılavuz kaptan eşliğinde Karanlık Liman demir sahasına götürüldü.

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 105 metre boyundaki 'Burak' isimli kuru yük gemisi makine arızası yaptı. Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman demir sahasına götürülerek demirletildi.

İtalya'dan Tuzla'ya giden Panama bayraklı 105 metre boyundaki 'Burak' isimli kuru yük gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Kepez önlerinde makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'Kurtarma-18' ve 'Türkeli' römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Kuru yük gemisi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman demir sahasına götürülerek demirletildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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