Çanakkale Boğazı'nda Arızalanan Tekne Kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda içinde 2 kişinin bulunduğu, makine arızası yapan 10 metrelik özel tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.
Çanakkale Boğazı'nda içinde 2 kişinin bulunduğu, makine arızası yapan 10 metrelik özel tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.
Çanakkale Boğazı'nda Seddülbahir önlerinde seyir yapan içinde 2 kişinin bulunduğu 10 metrelik özel bir teknenin makineleri arıza yaptı. Teknenin kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye KEGM'ye ait 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu sevk edildi.
Yedeklenen tekne, arızanın giderilmesi için Çanakkale'ye götürüldü. - ÇANAKKALE