Çanakkale Boğazı'nda 41 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale Boğazı'nda Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince lastik bot içinde 15'i çocuk olmak üzere 41 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sahil Güvenlik Mobil Radarı MORAD-8 ile Çanakkale Boğazı'nda Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu KB-103 ile hareketli lastik bot durduruldu. Lastik botun içerisinde 15'i çocuk olmak üzere toplam 41 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE