Çanakkale Boğazı'nda 41 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale Boğazı'nda 41 Kaçak Göçmen Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Boğazı'nda Sahil Güvenlik Komutanlığı, lastik bot içinde 15'i çocuk olmak üzere 41 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenler işlemlerinin ardından Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Çanakkale Boğazı'nda Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince lastik bot içinde 15'i çocuk olmak üzere 41 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sahil Güvenlik Mobil Radarı MORAD-8 ile Çanakkale Boğazı'nda Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu KB-103 ile hareketli lastik bot durduruldu. Lastik botun içerisinde 15'i çocuk olmak üzere toplam 41 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gittikleri düğün felaketi oldu! Vücudunun yüzde 16'sı dondu

Gittikleri düğün felaketi oldu! Vücudunun yüzde 16'sı dondu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu'nun transferi iptal mi oldu? Mourinho açıkladı

Kerem'in transferi iptal mi oldu? Mourinho açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.