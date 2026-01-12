Haberler

Biga'da karla kaplanan 2 köy yolu açıldı

Biga'da karla kaplanan 2 köy yolu açıldı
Güncelleme:
Çanakkale'nin Biga ilçesinde kaymakamlık, yoğun kar yağışı sonrasında Işıkeli ve Arabaalan köylerindeki yolları açmak için kar küreme çalışmaları gerçekleştirdi. Yüksek kesimlerdeki dağ köyleri beyaz örtüyle kaplanırken, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde karla kaplanan 2 köy yolu için Kaymakamlık tarafından yolları açma ve kar küreme çalışması gerçekleştirildi.

Meteorolojinin Çanakkale'de fırtına ve yüksek kesimlerde kar yağışı uyarısının ardından gece saatlerinde başlayan kar yağışı Lapseki, Bayramiç, Yenice, Çan, Biga ilçelerinin yüksek kesimlerindeki köylerde etkili olmaya devam ediyor. Lapseki, Bayramiç, Yenice, Çan, Biga ve Ayvacık'ın yüksek kesimlerindeki dağ köyleri beyaz örtüyle kaplandı.

Biga ilçesine bağlı Işıkeli ve Arabaalan köyünde karla kaplanan köy yollarında Biga Kaymakamlığı tarafından yolları açma ve kar küreme çalışması gerçekleştirildi. Kaymakamlık tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, "İlçemizin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Işıkeli ve Arabaalan köylerimizde Kaymakamlık ekiplerimizce yol açma ve kar küreme çalışmaları yapılarak yollarımız açılmıştır. Kar yağışı sebebiyle; dikkatli ve duyarlı olmanızı, kış lastiği kullanmanızı, trafik işareti ve levhalarına dikkat ederek yolculuk yapmanızı, gece yaşanabilecek don olaylarına karşı sürücülerimizin dikkatli olmasını önemle rica ederiz" denildi. - ÇANAKKALE

