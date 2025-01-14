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Çanakkale Biga'da Araç İçerisinde Bir Kişi Ölü Bulundu

Çanakkale Biga'da Araç İçerisinde Bir Kişi Ölü Bulundu
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir araçta hareketsiz halde bulunan 69 yaşındaki Cahit Özkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir kişi araç içerisinde ölü bulundu.

Çanakkale'nin Biga ilçesi Çavuşköy Mahallesi yakınlarında tarlada bir araç gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler 17 KE 319 plakalı araç içinde bir kişinin hareketsiz halde olduğunu görünce durum sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Cahit Özkan'ın (69) hayatını kaybettiğini belirlendi.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Cahit Özkan'ın cansız bedeni ambulansla Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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