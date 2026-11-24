Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaklaşık 15 kedi ve köpek telef oldu. Hayvanların zehirlendiği iddia edildi.

Olay, Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyünde meydana geldi. Önceki gün gece saatlerinde can çekişen kedi ve köpekleri gören vatandaşlar, sabah saatlerinde ise telef olmuş yaklaşık 15 ölmüş kedi ve köpekle karşılaştılar. Kedi ve köpeklerin zehirlendiğini iddia eden vatandaşlardan Ebru Erdönmez, "Gece kimliği belirsiz kişi veya kişiler sokaktaki sahipsiz kedi ve köpekleri zehirleyerek katlettiler. İnsanlar sabah sokağa çıktıklarında sokakta can çekişen veya ölmüş hayvanlarla karşılaştılar. Bu derin üzüntü buranın sakinleri olarak hepimizi çok yordu ve üzdü" dedi.

Havanların zehirlenmesi olayının yakından takipçisi olduğunu belirten Gülpınar Köyü Muhtarı Eren Erkal ise, "Köyümüzde yaşanan bu olay yüzünden derin üzüntü ve öfke içerisindeyim. Masum canlara yönelik bu saldırıyı şiddetle kınıyorum. Olayın aydınlatılması için jandarma ekipleri ile koordineli olarak çalışıyoruz. Faillerinin en ağır cezayı alması için konunun takipçisi olacağım" diye konuştu.

Jandarma ekipleri ise kedi ve köpek ölümleriyle ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı