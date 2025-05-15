Can Ataklı Hakkında Hapis Cezası Talebi

Can Ataklı Hakkında Hapis Cezası Talebi
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında 'entübe edildi' paylaşımı yapan gazeteci Can Ataklı hakkında, yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Ataklı'nın 1 buçuk yıldan 4 buçuk yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Sosyal medya hesabı üzerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında 'entübe edildi' şeklinde paylaşım yapan gazeteci Can Ataklı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Ataklı hakkında, 1 buçuk yıldan 4 buçuk yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Sosyal medya hesabı üzerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında 'entübe edildi' paylaşımı yapan gazeteci Can Ataklı hakkında 'nitelikli şekilde yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Can Ataklı 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. İddianamede, şüphelinin X hesabı üzerinden "Bahçeli entübe edildi" başlığı ile paylaşımda bulunduğunun tespit edilmesi üzerine Ataklı hakkında soruşturma işlemlerine başlandığı bilgisine yer verildi.

Paylaşımın 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan değerlendirilmesi gerektiği belirtildi

Ataklı, savcılıkta verdiği ifadede, X hesabının kendisine ait olduğunu, Bahçeli'nin 5 Şubat 2025 tarihinden bu yana rahatsızlığı nedeniyle kamuoyu önüne hiç çıkmadığını, MHP'ye çok yakın bir kaynağını dayanak göstererek entübe edildiğini anlattığı, Bahçeli'nin bu durumda olup olmadığını gözleriyle görmediği, MHP'li dostunun "Çok üzülüyorum. Başkan entübe edildi. Kalça kemiği kırıldı" dediği, böyle bir yayının suç teşkil edeceğini, halkı yalan haberle yanlış yöne sevk edebileceğini düşünemediği şeklindeki beyanı iddianamede yer aldı.

İddianamede, soruşturmaya konu paylaşım içeriğinin 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçu yönünden değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. İddianamede, işlenen suçun kamu barışını bozmaya elverişli, kişilerin topluma ve devlete güven duygusunun zedelenme veya zedelenme ihtimalinin ortaya çıkarabileceği, bu durumun ise somut olay üzerinden değerlendirilmesi gerektiği bilgisine yer verildi.

Ataklı hakkında 4 buçuk yıla kadar hapis cezası talebi

Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Can Ataklı hakkında, 'nitelikli şekilde yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 1 buçuk yıldan 4 buçuk yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ataklı'nın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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