Camide Yangın Tüpü Oyununa 2 Çocuk Gazdan Etkilendi

Çocukların camide tehlikeli oyunu

Camiden aldıkları yangın tüpünü üzerlerine sıktılar: 2 çocuk gazdan etkilendi

Cemaatten Durmuş Ali Yüksel:

"Yangın tüpü boşaltmış, sonra da tekrar parka atmışlar"

"Muhtemel bir yangın olsa tüp yerinde yok"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir camiye giren çocuklar, aldıkları yangın tüpünü birbirlerinin üzerine sıkarken, 2 çocuk basınçlı karbondioksit gazından etkilendi. Caminin uzun yıllardır cemaati olan Durmuş Ali Yüksel, "Yangın tüpü boşaltmışlar sonra da tekrar parka atmışlar. Muhtemel bir yangın olsa tüp yerinde yok" dedi.

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde bulunan Merve Cami'nde geçtiğimiz günlerde ilginç bir olay yaşandı. Camiye sabah saatlerinde giren bir grup çocuğun görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocukların, içerde oyun oynadıkları görülüyor. Daha sonra çocuklardan biri caminin, içerisinde bulunan yangın tüpünü alıp diğer çocuklara doğru tuttuğu görülüyor. Daha sonra çocuklar tüpü alıp, caminin yakınındaki bir parkta oynamaya başladı. Elinde yangın tüpünü alan bir çocuk arkadaşlarının üzerine tüpün içindeki basınçlı karbondioksit gazını sıkmaya başladı. Oldukça yoğun gazı sıkan çocuk arkadaşlarının üzerine bütün tüpü boşaltırken, 2 çocuk gazdan etkilendi. Gazın bitmesiyle çocuklar, boş yangın tüpünü parka atıp kaçtı. Muhtemel bir yangında tüpün boş olduğu akıllara geldiğinde duyarsızlığın boyutu bir kez daha göze çarptı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, aynı yangın tüpü daha önce de caminin içerisine sıkılmış, imam ve eşi tarafından temizlenmişti. Yine aynı caminin kapısı daha önceden çalınmış, toplanan para ile camiye kapı takılmıştı.

"Muhtemel bir yangın olsa tüp yerinde yok"

Caminin uzun yıllardır cemaati ve gönüllü görevlisi olan Durmuş Ali Yüksel, "Ben onu hocamızdan duydum. Akşam saat 18.00'de çalmışlar. Götürmüşler şu parkta tüpü boşaltmışlar sonra da tekrar parka atmışlar. Muhtemel bir yangın olsa tüp yerinde yok. Boşaltmışlar atmışlar. Daha önce de yangın tüpünü boşalttılar. Girişte ki ayakkabıların olduğu merdiven boşluğuna boşaltmışlar. Hocada temizlemiş orayı. Onu da görmedik biz de zaten. Bu kapıyı çaldılar. Bu kapıyı tekrar yaptırdık. Olaylar oluyor yani bu gençler yapıyor bu hocanın oğlunun bisikleti çalındı onu da kameradan buldular kameramız var ama net bir şeyler gözükmüyor bu gençler bir daha böyle işler yapmasalar vatanı millete hayırlı olacaklarsa o şekilde olsunlar böyle şeyler yanlış olmaz yani burası Allah'ın evi orada ibadet yapılıyor. Bu merdiven boşluğunun kapağı açık kalıyor zaten. Çünkü cemaatin misafir cemaat geliyor. Namaz kılmak zorunda. Ama iç kapıyı kilitliyoruz yani. Hani içeri giriyorlar, cihazlar her şey ile oynuyorlar.