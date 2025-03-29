Camide siyasi tartışma! İmam araya girmek zorunda kaldı

İstanbul Esenyurt'taki Kıraç Camisi'nde kaydedilen bir görüntü son dönemlerde siyasi arenada yaşananların toplumdaki kutuplaştırmayı daha da derinleştirdiğini gözler önüne serdi.

"POLİSE TAŞ ATMAYA DEVAM EDİYORLAR"

Görüntülerde bir kişinin "Polise taş atmaya devam ediyorlar" dediği duyuluyor. Cemaatin tartışan kişileri sözle yatıştırmaya çalışırken imamın da devreye girerek sükunet çağrısında bulunduğu gözlendi.

İZİNSİZ GÖSTERİLERE İLİŞKİN OPERASYON

Öte yandan; İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından yapılan izinsiz gösterilere ilişkin düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 134 şüpheliden 53'ü tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Valiliğinin kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19-23 Mart'ta her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklanmasına ilişkin kararına uymadıkları iddiasıyla gözaltına alınan 134 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılıkça ifadeleri alınan 134 şüpheliden 73'ü tutuklanmaları, 61'i ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 53 şüphelinin tutuklanmasına hükmetti. Şüphelilerden 18'ine "konutu terk etmeme"yi içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar veren hakimlik, 63 şüpheliyi de diğer adli kontrol tedbirlerini uygulayarak serbest bıraktı.

TOPLAM 263 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında toplumsal olaylara ilişkin İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen toplam 263 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.