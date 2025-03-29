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Camide siyasi tartışma! İmam araya girmek zorunda kaldı

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası Türkiye'de protesto gösterileri devam ederken İstanbul'un Esenyurt ilçesinde kaydedilen bir görüntü gergin atmosferin toplumu getirdiği noktayı gözler önüne sergi.

İstanbul Esenyurt'taki Kıraç Camisi'nde kaydedilen bir görüntü son dönemlerde siyasi arenada yaşananların toplumdaki kutuplaştırmayı daha da derinleştirdiğini gözler önüne serdi.

"POLİSE TAŞ ATMAYA DEVAM EDİYORLAR"

Görüntülerde bir kişinin "Polise taş atmaya devam ediyorlar" dediği duyuluyor. Cemaatin tartışan kişileri sözle yatıştırmaya çalışırken imamın da devreye girerek sükunet çağrısında bulunduğu gözlendi.

İZİNSİZ GÖSTERİLERE İLİŞKİN OPERASYON

Öte yandan; İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından yapılan izinsiz gösterilere ilişkin düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 134 şüpheliden 53'ü tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Valiliğinin kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19-23 Mart'ta her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklanmasına ilişkin kararına uymadıkları iddiasıyla gözaltına alınan 134 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde savcılıkça ifadeleri alınan 134 şüpheliden 73'ü tutuklanmaları, 61'i ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 53 şüphelinin tutuklanmasına hükmetti. Şüphelilerden 18'ine "konutu terk etmeme"yi içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar veren hakimlik, 63 şüpheliyi de diğer adli kontrol tedbirlerini uygulayarak serbest bıraktı.

TOPLAM 263 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında toplumsal olaylara ilişkin İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen toplam 263 şüphelinin tutuklandığı öğrenildi.

Camide siyasi tartışma! İmam araya girmek zorunda kaldı
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (27)

Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

Dini değerlere laiklik kisvesi adı altında saldırmayı bırakın.

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Haber Yorumlarıibrahim ergül:

Hem laik olup hemde camiye gidiyor ise provokasyon içindir. Aksi halde Müslüman biri camide provokasyon yapmaz, bir Müslüman asla laik olamaz ve laik bir sistemi destekleyemez.

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Haber YorumlarıEnder YILDIRIM:

siyasiler annasını milkti ülkenin. olan her zaman halka oluyor. siyasiler halktan korkması onlar için çalışması gerekirken halk siyasilerden korkup onlar için çalışıyor. hiçbiri bizim faydamıza değil.

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Birlik ve beraberlik icinde yasamayi beceremeyen toplumlar, didise didise yok olmaya mahkumlardir... ayni suriye, irak, libya, misir, urdun, vb vb ulkelerde oldugu gibi...

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Haber Yorumlarımehmet:

ve bunun baş mimarı akp dir.

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Haber Yorumlarıarif simsek:

AKP'lilerin oyunu karıştırmak kutupplaştırmak, bunlara yakışır. zakten

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Halbuki Hukumet Kendi Halkina Kotu Davrandikca Halk, Muhalefete Daha da Cok Destek Verecekdir..Bunun Hesabini ve Sonucunu Muhterem Zat a Anlatan Yokmuymus Etrafindaki Yalakalardan ???..

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Haber YorumlarıAkın Civelek:

Siyasetin verdiği zararı Atom bombası veremez

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Haber YorumlarıHaydar Alkilinc:

İşin içine şimdi Allah da girdi. Ayette ne diyor. Ganimetlerin 5 de 1 i Allah ve Resulünündür! Hak da dikkat edin yoksa maazallah günaha girersiniz.... Allah bu meseleyi hakkıyla bilir dikkat edin...

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Haber YorumlarıMardin Mardelli:

BİZ NE ZAMAN İNSAN OLACAĞIZ HANİ İNSANLAR GÜNAH İŞLEDİKÇE HAYVANLARDAN BİLE AŞAĞI SEVİYEYE DÜŞERMİŞ

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