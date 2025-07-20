Camide Husumet Cinayeti: Şahıs Tutuklandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde husumetlisini camide namaz kıldığı esnada öldüren şahıs tutuklandı.

Selçuklu Mahallesi Kocaali Sokak'taki camide meydana gelen olayda Y.Ş. (32), aralarında araç park etme yüzünden husumet bulunduğu iddia edilen Ş.T.'nin (63) camide namaz kılarken bıçakla boğazını kesti. Y.Ş., Ş.T.'yi bıçaklamaya devam ederken cemaat araya girerek, durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Ş.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsi işlemleri tamamlanan Ş.T.'nin cenazesi, öğle namazını müteakip Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Olay anı caminin güvenlik kamerasına yansırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ