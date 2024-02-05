Camide bıçaklı saldırı kamerada

MANİSA - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde birlikte sabah namazına giden iki arkadaş arasında çıkan tartışma sonra yaşanan bıçaklı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Saldırı anı caminin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay 3 Şubat Cumartesi günü Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Çarşı Merkez Camisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah namazına birlikte gelen pazarcı esnafı Feyzullah Demir ile berber esnafı olan İbrahim Genç arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle İbrahim Genç yanında getirdiği bıçakla arkadaşı Feyzullah Demir'e saldırdı. Aldığı bıçak darbeleri nedeniyle Feyzullah Demir kanlar içinde yere yığılırken İbrahim Genç ise olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Feyzullah Demir hayatını kaybederken arkadaşını bıçaklayarak öldüren İbrahim Genç ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İbrahim Genç çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İbrahim Genç'in son zamanlarda psikolojik tedavi gördüğü öğrenilirken, Feyzullah Demir'in ise hafif otizmli olduğu öğrenildi.

Öte yandan camide yaşanan bıçaklı saldırı anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.