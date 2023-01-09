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Cami çıkışı defalarca bıçaklandı

3. Sayfa Haberleri

Cami çıkışı defalarca bıçaklandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde cami çıkışı bir grup tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan genç, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde cami çıkışı bir grup tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan genç, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; cami çıkışı İ.Ş. (22) ile bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası tekme tokat dövülen genç, vücudunun çeşitli yerinden bıçaklandı. Vatandaşların araya girmesiyle grup dağılırken, yaralı genç ise ilk müdahalenin ardından sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri görgü tanıklarının ifadesini alarak güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede olayı gerçekleştiren M.A. ve diğer şüpheliler 6 saat sonra kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, ameliyata alınan gencin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan kavganın, grubun cami çıkışı gençten para istemesi üzerine çıktığı iddia edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Merkezefendi Denizli 3. Sayfa Haberler

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