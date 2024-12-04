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Çameli'de Bahçe Komşusu Tartışması Kanlı Bitti: İki Ölü

Çameli'de Bahçe Komşusu Tartışması Kanlı Bitti: İki Ölü
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Denizli'nin Çameli ilçesinde, aralarında yıllardır süren husumet bulunan iki tarla komşusundan biri, diğerini av tüfeğiyle vurduktan sonra intihar etti. Olayda hayati tehlike geçiren Necati Gözen hastanede yaşamını yitirirken, katil Veli Say kendini eve kilitleyip aynı silahla intihar etti.

Denizli'nin Çameli ilçesinde aralarında geçmişe dayanan husumet bulunan bahçe komşusunu tüfekle öldüren çiftçi, aynı silahla kendini kilitlediği evinde intihar etti.

Olay, Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Taşçılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; aralarında seneler öncesine dayanan husumet bulunan Veli Say (74) ile bahçe komşusu Necati Gözen (51) dün öğle saatlerinde karşı karşıya geldi. İkili arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede tehdit ve hakaretlerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Necati Gönen, kavgaya dönen tartışmanın ardından evine dönen Veli Say'ı takip ederek evinin önüne kadar geldi.

Birisi evin içerisinden diğeri ise dışarıdan sözlü tartışmaya devam eden tarla komşularından Veli Say, evinin penceresinden Necati Gönen'e av tüfeğiyle ateş ederek göğsünden vurdu. Silah sesini duran köylülerin haber vermesi üzerine olay yerinde sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Silahlı kavgada ağır yaralanan Gönen, sağlık ekibi tarafından yapılan ilk tedavinin ardından ambulansla Çameli Devlet Hastanesinde sevk edildi. Gönen, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Jandarmaya kapıyı açmadı

Tarla komşusunun katili olan Veli Say, olayın ardından kendini evinin içerisine kilitledi. Jandarma ekiplerinin tüm çabalarına rağmen ikna olmayan yaşlı çiftçi, ekiplere kapıyı açmadı. Aynı silahla göğsüne ateş eden Veli Say, olay yerinde hayatını kaybetti.

Silahlı kavgada hayatını kaybeden Veli Say ve Necati Gözen'in cenazeleri, otopsi işlemleri için Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan Necati Gözen'in cenazesi Taşlıca Mahallesi'nde toprağa verilirken, Veli Say'ın cenazesini ise ileri saatlerde defin edileceği bildirildi. Güvenlik güçleri herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için kırsal mahallede önlem alırken, olayda hayatını kaybeden Necati Gözen'in geçtiğimiz Eylül ayında oğluna nişan yaptığı; Veli Say'ın ise tüm ailesinden ayrı olarak tek başına öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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