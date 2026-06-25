Çamaşırhanede Ölümlü Kavga Davası: Bir Sanık Tahliye Edildi

Kocaeli'de çamaşırhanede çalışanlar arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kavgayla ilgili sanıklar mahkeme karşısına çıktı. Mahkeme, tutuklu sanıklardan birinin tahliyesine, cinayetle yargılanan sanığın ise tutukluluğunun devamına karar verdi.

Olay, 26 Aralık 2025 tarihinde akşam saatlerinde Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi Kartal Sokak'ta meydana geldi. Çamaşırhanede çalışan yabancı uyruklu şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşürken, Abdolraouf Gorgani hayatını kaybetti, Muhammadsafa A. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince, iş yeri çalışanlardan Mehdi B.(29), Golbahar P. ve Ali K. (19) yakalanarak gözaltına alındı. Mevcutlu olarak Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Semiha'nın Mehdi'de gözü var. Beni ortadan kaldırmak için iftira atıyor"

Olayla ilgili Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Mehdi B. ile Golbahar P., soruşturma süresinde tahliye edilen tutuksuz sanık Ali K. ve taraf avukatları katıldı. Savunması alınan tutuklu sanık Golbahar P., "10 senedir Türkiye'ye gidip geliyorum. Maktul ile aynı yerde çalışıyorduk. Hiçbir sorun yoktu. Abdolraouf ile Muhammadsafa A., Ali'yi odaya kilitlemişti. Kimsenin içeri girmesine izin vermiyordu. Küfür ediyordu. Ben de Mehdi'ye söyledim, 'Küçük çocuk, yardım et' dedim. Mehdi de geldi. Ali odadan çıktıktan sonra Abdolraouf ile Mehdi kavga etmeye başladı. Herkes odaya araya girmeye çalıştı. Ben de patronum olan M.K.'yi aradım. Ben patronu aradığımda bıçaklanma olayı yaşanmıştı, ona şahit olmadım. Herkesin kaçıştığını gördüm. Pasaportumuzun zamanı dolduğu için ben, Ali, Raouf, ve Mehdi kaçtık. Ben Ali'yi Abdolraouf'un onu işten çıkaracağına yönelik dolduruşa getirmedim. Orada çalışan Semiha'nın Mehdi'de gözü var. Beni ortadan kaldırmak için iftira atıyor. Ben İran'a gittiğim zaman seviniyordu. Mehdi ve Raouf P.'nin elinde bıçak gördüm. Ancak maktulü kim bıçakladı bilmiyorum. Maktulde bıçak görmedim" diye konuştu.

"Abdolraouf bana, 'Uyuşturucu kimin, bunu sana zorla mı getirttiler' diye dövdü"

Maktul ile aralarında husumet bulunmadığını söyleyen tutuksuz sanık Ali K., "3 aydır olayın gerçekleştiği yerde çalışmaya başlamıştım. İş yerinde çalışan İbrahim, izin isteyip memlekete gidecekti. Geri gelirken herkes İbrahim'den bir şeyler istemiş. Ben de annemden eşyalarımı İbrahim ile yollamasını istedim. İbrahim eşyaları getirince benim çantamda bisküvi içinde uyuşturucu çıkmış. İbrahim, bunu fotoğraflayıp Abdolraouf'a yollamış. Abdolraouf da gelip beni sürükleyerek durumu sordu. Uyuşturucunun bana ait olmadığını söyledim. Başka kişilerde memleketten İbrahim'den istemişti, bu kişilerden birinin çantama koymuş olabileceğini söyledim. Abdolraouf, 'Uyuşturucu kimin, bunu sana zorla mı getirttiler' deyip beni odaya kilitleyip dövdü. Sonra Mehdi gelip kapıyı çaldı ancak açmadı. Mehdi kapıyı kırarak içeri girdi. Mehdi ustabaşımızdı, 'Senin benim işçimle ne işin olabilir' deyip ona kızdı. Ben odadan çıktım Mehdi ile Abdolraouf yumruklaştı. Birkaç kişi ayırmaya çalışıyordu. Ben Mehdi'nin arka cebinden bıçak çıkardığını ve bir kez salladığını gördüm. Raouf, maktule hamle yaptığını görmedim ancak elinde bıçak vardı. Abdolraouf'un boynundan kaç fışkırdığını gördüm. Pasaport süremiz dolduğu için biz oradan kaçtık" diye konuştu.

"Kendimi korumak ve onu uzaklaştırmak için arka cebimde bulunan çakıyı bir kez savurdum"

Kasten öldürme suçundan yargılanan sanık Mehdi B., "6 senedir Türkiye'deyim. İş yerinde ustabaşı olarak çalışıyordum. Çocuklardan sorumluyum. Abdolraouf ile husumetim, kavgam yoktu. Olay akşamı Golbahar gelerek Ali'yi dövdüklerini söyledi. Israrla kapıyı çalmama rağmen kimse kapıyı açmadı. Omzumla ittim ve kapı açıldı. Abdolraouf'a, Ali'yi bırakmasını söyledim ancak bırakmadı ve bana yumruk attı. Boğazımı sıktı, nefes almakta zorlandım. Çakı çıkardı ve kasık bölgeme sapladı. Daha sonra tekrar üzerime gelip çakıyı sallamaya çalıştı. Ben de kendimi korumak ve onu uzaklaştırmak için arka cebimde bulunan çakıyı 1 kez savurdum. Kendimi ondan korumak için de elimle yüzümü kapatmıştım. Bu esnada Abdolraouf'un boğazından kan geldiğini gördüm. Kaçtım, Raouf da arkamdan geldi. Amacım öldürmek değildi. Muhammadsafa A.'yı ben yaralamadım" şeklinde konuştu.

"Golbahar sürekli iş yerini kötülüyor, gelenlerin işten ayrılmasını sağlıyordu"

Tanık olarak dinlenen çalışan Semiha Ü., Mehdi'nin ailesi tarafından tehdit edildiğini ve onların yanında beyanda bulunmak istemediğini söylemesi üzerine sanıklar ve ailesi mahkeme salonundan çıkarıldı. Semiha Ü., "Golbahar sürekli iş yerini kötülüyor, gelenlerin işten ayrılmasını sağlıyordu. Böylece kendi akrabalarına yer sağlamaya çalışıyordu. Olaydan yaklaşık bir hafta önce Muhammadsafa ile Mehdi kavga etti ancak sebebini bilmiyorum. Daha sonra Mehdi, bana, Ali buradan gönderilirse Muhammadsafa'yı kastederek 'Parçalayacağım' dedi. Olay tarihinde de Golbahar, Abdolraouf'un Ali'yi dövdüğünü söyledi. Biz oraya gittiğimizde kapı açıktı. Mehdi odada yoktu. Muhammadsafa, Raouf, maktul ve Ali içerdeydi. Sözlü tartışma vardı. Maktul çok sinirliydi. Ali'ye odadan dışarı çıkmasını söyledi. Sebebini anlamaya çalışırken Mehdi, gelip maktulün yakasına yapışıp yumruk atmaya başladı. Diğer kişilerde koridordaydı. Hengame vardı. Ben Mehdi'nin nasıl yaralandığını görmedim. Patronu haber vermek için oradan ayrıldım, o sırada olay yaşanmış" şeklinde konuştu.

1 kişi tahliye edildi

Mahkeme heyeti, Ali K'nin adli kontrol tedbirlerinin devamına, Golbahar P'nin tahliyesine Mehdi B.'nin ise tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı