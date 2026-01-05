ABD'de şiddetli yağış hava trafiğini engelledi

Haberler

California eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Santa Barbara Havalimanı'ndaki uçuşlar çift yönlü olarak askıya alındı. Havalimanı yetkilileri, yağışlar sonrasında durumu yeniden değerlendirecek.

ABD'nin California eyaletinde bir haftayı aşkın süredir devam eden şiddetli yağışlar hava trafiğini etkiledi. Eyaletin güneyindeki Santa Barbara Havalimanı'ndaki uçuşlar cumartesi günü çift yönlü olarak askıya alındı. Havalimanı yetkilileri, uçuşların ne zaman yeniden başlayacağına ilişkin açıklama yapmadı ve yağış durduktan sonra durumu yeniden değerlendireceklerini bildirdi.

Yağışlar sahil bölgelerinde sel baskınlarına neden olurken; Ulusal Hava Servisi, yoğun yağışların bugün öğle saatlerine kadar süreceğini, nemli havanın ise yarına kadar devam edeceği belirtildi. - CALİFORNİA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
