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Çaldıran Kaymakamı Yangın Zararını İnceledi

Çaldıran Kaymakamı Yangın Zararını İnceledi
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Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, yangında zarar gören Yağbasan Mahallesi Camii'nde incelemelerde bulundu. Can kaybı yaşanmadığını belirten Bakan, caminin onarımına en kısa sürede başlanacağını açıkladı.

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, yangında büyük zarar gören Yağbasan Mahallesi Camii'nde inceleme yapıp mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan beraberinde İlçe Müftüsü Mehmet Faruk Geylani ile birlikte Yağbasan Mahallesi Camii'nde çıkan yangın sonrası, olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Kaymakam Bakan, yürütülen çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi alarak, yangında hasar gören caminin inşası ve onarımına en kısa sürede başlanarak mahalleye tekrar kazandırılacağını belirtti. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanan vatandaşın olmadığını belirten Kaymakam Bakan, Yağbasanlı mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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