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Çaldıran'da Ev Yangını: İtfaiye Ekipleri Zor Anlar Yaşadı

Çaldıran'da Ev Yangını: İtfaiye Ekipleri Zor Anlar Yaşadı
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Van'ın Çaldıran ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesi ile güçlükle söndürüldü. Yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, büyük çapta hasar meydana geldi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Çubuklu Mahallesi'nde Erkan Karakoç'a ait evde yangın çıktı. İhbar üzerinde olay yerine Çaldıran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik müdahalesi ile söndürüldü. Yangında evdeki birçok eşya yanarak kullanılamaz hale gelirken, büyük çapta hasar meydana geldi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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