Çaldıkları para kasasını bebek arabasına koyup kayıplara karıştılar

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 2 kadın, içerisinde 60 bin lira olan para kasasını bebek arabasına koyarak çaldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen 2 kadın, gittikleri bir apartmandaki dairenin kapısını açarak içeri girdi. Evden ziynet eşyası, cep telefonu ve değerli eşyaları çalan hırsızlar, içerisinde 60 bin lira olan çelik para kasasını da asansörle aşağı indirdi. Kasayı apartmanın girişindeki bebek arabasına koyan zanlılar, sonrasında kayıplara karıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri inceleyen polis ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.