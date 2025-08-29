Çakarlı araçtan havaya ateş açtı, cezadan kurtulamadı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çakarlı bir aracın sürücüsü havaya defalarca ateş etti. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, yakalanan sürücüye 138 bin 172 TL para cezası kesilerek, ehliyetine 1 ay el konuldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde düğün konvoyunda çakarlı olan otomobilin sürücüsünün camdan dışarıya çıkardığı tabancayla havaya ateş ettiğini gören vatandaşlar polise haber verdi.

ÇAKARLI ARAÇTAN HAVAYA ATEŞ AÇTI

Harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri aracı, Alanyurt yolunda önünü keserek durdurdu. Araçta yapılan aramada kurusıkı tabir edilen tabanca ele geçirilirken, araçta çakar olduğu belirlendi.

138 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Sürücü Dağıstan T.'ye (30) çakarlı araç kullanmaktan 138 bin 172 TL, araç sahibine çakar takılmasına müsaade etmekten 138 bin 172 TL para cezası uygulandı. Çakar cihazına el konulurken, araç 1 ay boyunca trafikten men edildi. Sürücünün ehliyetine de 1 ay süreyle el konuldu.