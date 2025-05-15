Çağla çocuk yaşta katledildi, failleri 25 yıldır bulunamadı

İstanbul'un Şişli ilçesinde yer alan evinde yalnız olduğu esnada 5 Haziran 2000'de 15 yaşında olan Çağla Tuğaltay boğazı kesilerek öldürüldü. Yapılan çalışmalara rağmen Çağla'nın katil veya katilleri aradan geçen 25 yıla rağmen bulunamadı.

AĞABEYİNİN ODASINDA BOĞAZI KESİLMİŞ BULUNDU

tv100'ün haberine göre; olay günü okuldan dönen Çağla'nın son olarak, kendi anahtarıyla girdiği evde "aaa" şeklinde bir şaşkınlık nidası savurduğu duyuldu. Ailesi tarafından komşuların yönlendirilmesiyle Çağla, ağabeyinin odasında boğazı kesilmiş halde bulundu. Kapıda zorlama, hırsızlık ve cinsel saldırı izlerine rastlanılmadı.

ANNE VE AĞABEYİN ÇELİŞKİLİ İFADELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Cinayetin ardından apartman sakinleri ve çevreden birçok kişi sorgulandı ancak hiçbir sonuç alınamadı. Aradan geçen 25 yıl içinde anne ve ağabeyinin katıldığı ulusal programlardaki çelişkili ifadeleri kamuoyunun dikkatini çekti. Avukat Ümit Altay, ailenin şüpheli beyanları üzerine dosya savcılığına dilekçe verdi.

17 YIL BOYUNCA AĞABEYİNİN İFADE ALINMADI

Soruşturma sürecinde, kapıcıdan komşuya kadar herkes araştırılırken bazı eksikliklerin olduğu ileri sürüldü. Ağabeyinin olay günü evde olmadığını ve bunu HTS kayıtlarıyla belirlendiği ifade edilse de dosyada 17 yıl boyunca resmi ifadesinin olmaması tartışmalara neden oldu.

BABANIN ELİNDE BIÇAKLA BALKONDA GÖRÜLDÜĞÜ İDDİASI

O dönem baba da olay yerindeki delilleri bozmakla suçlandı. Ancak 25 yıl sonra ortaya çıkan bir tanığın ifadesi olaya yeni bir boyut kazandırdı. R. isimli bir kadın, olay günü baba N'nin elinde bıçakla ve bileklerine kadar kan içinde balkonda gördüğünü ileri sürdü.

ÇAĞLA'NIN SEVGİLİSİNİ AİLENİN ONAYLAMADIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Çağla'nın yaşarken sevgilisi olduğu, isminin H. olduğu, ailesinin bu ilişkiyi onaylamadığı ve bu nedenle aralarında ciddi sorunlar yaşandığı, hatta ayrılmaları için baskı yapıldığı annesi tarafından öne sürüldü.

AKILLARDA PEK ÇOK SORU VAR

Şimdi akıllarda pek çok soru var: Çağla, sevgilisi yüzünden mi öldürüldü? Katil, kapıda zorlama olmadığına göre tanıdık biri miydi? Cinayetin sebebi neydi? Baba, olay yerindeki delilleri neden bozdu? Aile 25 yıl boyunca neden soruşturulmadı? Tanığın ifadesi soruşturmayı nasıl etkileyecek?

ZAMAN DARALIYOR

Çok sayıda soru işaretiyle dolu bu dosyada, çocuk yaşta hayattan koparılan Çağla Tuğaltay için adalet arayışı devam ederken dosyanın zaman aşımına uğramasına az bir süre kaldı. Soruşturmadaki eksikliklerin giderilmesi ve faillerin yargılanması için yalnızca 5 yıl var. Savcılık tarafından iddianame hazırlanması, yargılama yapılması, mahkeme kararının incelenmesi ve kararın kesinleşmesi gerekiyor.