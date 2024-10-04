Üye Girişi
Haberler

Çağatay Akman Hakkında Beraat Talebi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şarkıcı Çağatay Akman, eski sevgilisi Öykü Uslu'ya yönelik iddialarla yargılandığı davada, Cumhuriyet Savcısı beraat talebinde bulundu. Davada taraflar karşılıklı olarak birbirlerini yaraladıklarını belirtirken, Uslu şikayetinden vazgeçtiğini açıkladı.

Şarkıcı Çağatay Akman, eski sevgilisi Öykü Uslu'nun kapısına dayandığı ve Uslu ile onu uzaklaştırmak isteyen arkadaşını darp ettiği iddiasıyla yargılandığı davada Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıklandı. Mütalaada, şikayete bağlı olan suç hakkında müştekinin altı ay içinde şikayette bulunmadığı, soruşturma ve kovuşturma yapılmadığı gerekçesiyle Çağatay Akman hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Şarkıcı Çağatay Akman'ın, 23 Temmuz 2021'de eski sevgilisi Öykü Uslu'nun evinin önüne gittiği ve Uslu'nun bu durumu arkadaşı olan Furkan Ayaz'a haber vermesi üzerine uzaklaşmak istemeyerek ikisini de darp ettiği iddiasına ilişkin davada Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, müşteki sanık Çağatay Akman, mağdur sanık Öykü Uslu ve Uslu'nun avukatı hazır bulundu. Duruşmada Akman'ın avukatı mahkemeye mazeret dilekçesi sunarak katılmadı.

Karşılıklı olarak birbirlerini yaraladıkları belirtildi

Cumhuriyet Savcısının esasa ilişkin açıkladığı mütalaada, olay tarihinde müşteki sanıklar arasında yaşanan tartışmada Çağatay Akman ve Furkan Ayaz'ın alınan adli muayene raporları uyarınca karşılıklı olarak birbirlerini, basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde yaraladıkları ve aralarında karşılıklı olarak hareketlerde bulunduklarını belirtildi.

Çağatay Akman hakkında beraat kararı verilmesi talebi

Akman ve Ayaz hakkında 'basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif şekilde kasten yaralama' suçundan 2 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasını talep eden Cumhuriyet Savcısı, her ne kadar katılan sanık Akman'ın Öykü Uslu'ya yönelik hakaret ve basit yaralama suçlarını işlediği iddiasıyla kamu davası açılmışsa da, Akman'ın üzerine atılı suçun işlendiğine dair mahkumiyetine yeterli delinin mevcut olmadığı, soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suç hakkında müştekinin altı ay içinde şikayette bulunmadığı ve soruşturma, kovuşturma yapılamadığı gerekçesiyle Çağatay Akman hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Savunma yapan müşteki sanık Öykü Uslu, "Şikayetten vazgeçmiştim. Bu doğrultuda karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

Çağatay Akman ise savunmasında, "Beraatımı talep ederim. Avukatım mazeret sunmuştur. Bu hususta taktir mahkemenindir" ifadelerini kullandı.

Mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre verildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, tarafların açıklanan esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma ve beyanda bulunmaları için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Savcısı çağatay akman istanbul

İngiliz basınının ses getirecek savaş iddiasında Türkiye'nin de adı geçiyor

İngilizlerden olay yaratacak savaş iddiası! Listede Türkiye de var

 Husiler, Kızıldeniz'de İngiliz petrol tankerini bomba yüklü tekneyle vurdu

Silahların bile engelleyemediği bomba yüklü tekne İngiliz tankerini böyle havaya uçurdu

 Tuzla'daki operasyonda polisle şüpheliler arasında çatışma çıktı

İstanbul'da sıcak dakikalar! Çete lideri polisle çatıştı, 1 polis yaralı
Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri'deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar

Dünyaca ünlü hamburger zincirinin Türkiye'deki şubesinde büyük skandal
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ortaöğretim KPSS 50,55,60,65,70,75,80 puanla nereye girilir? CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? 4 Ekim Cuma namazı kaç rekat, farz mı ve saat kaçta kılınıyor? Diyanet İstanbul, Ankara Cuma saati! Taş Kağıt Makas final mi yapıyor, ne zaman final yapacak? EN YENİ CUMA MESAJLARI 4 EKİM | Resimli, ayetli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları! BİM AKTÜEL KATALOĞU 4 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 4 Ekim Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? CUMA NAMAZI SAATİ İL İL 4 Ekim | İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Cuma namazı kaçta okunuyor? Diyanet'in Cuma namazı vakitleri! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 4 Ekim Cuma günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 4 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Resmi Gazete bugün (4 Ekim) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Ankara elektrik kesintisi! 4-5 Ekim Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 4-5 Ekim İnegöl, Gemlik, Mudanya elektrik kesintisi ne zaman gelecek?
title