10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı! Aynı firma, yine skandal görüntüler

10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı! Aynı firma, yine skandal görüntüler
Antalya–Isparta Karayolu'nda geçtiğimiz gün 10 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasının ardından yine Buzlu firmasına ait bir başka otobüsün yağışlı havada aynı güzergahta hızla ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

  • Buzlu firmasına ait bir otobüs, Antalya-Isparta karayolunda 10 kişinin öldüğü kazanın meydana geldiği güzergaha yakın bir noktada yağışlı havada yüksek hızla ilerledi.
  • Otobüsün hızla ilerlediği anlar, yolda seyir halinde olan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada yayıldı.
  • Görüntüleri kaydeden vatandaş, otobüsün hızının 110 km/s ile giden aracına yetişemediğini belirtti.

Antalya – Isparta karayolunda 10 kişinin ölümüne neden olan kazanın ardından, Buzlu firmasına ait başka bir otobüsün aynı güzergahta yağışlı havada hızla ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler sosyal medyada gündem olurken, vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

YİNE AYNI FİRMA

Edinilen bilgilere göre, 10 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından bugün yine Buzlu firmasına ait bir başka otobüsün yine aynı güzergahta ve yakın mesafede yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda hızla ilerlediği anlar, yolda seyir halinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

10 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ GÜZERGAHA ÇOK YAKIN

Görüntüler, öğle saatlerinde Döşemealtı ilçesi Kömücüler Mahallesi Kuzey Çevreyolu yakınlarında geçtiğimiz gün 10 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin yaralandığı otobüs kazasının meydana geldiği güzergaha çok yakın bir noktada kaydedildi. Görüntülerde olumsuz hava şartlarına rağmen otobüsün yüksek hızla yol aldığı görülürken, kaydedilen anlar kısa sürede sosyal medyada yayılarak kamuoyunda tepkilere neden oldu.

"OTOBÜSE YETİŞEMİYORUZ"

Görüntüyü kaydeden vatandaş, yaşanan duruma tepki göstererek, "110'la gidiyoruz, bu otobüsün arkasında olmamıza rağmen yine de ona yetişemiyoruz. Kuralların dışında gidiyoruz ama gene de yetişemiyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
