Büyükelçiliğe hain saldırı! Zarf içinde gönderilen bombayı açan görevli hastanelik oldu
3. Sayfa Haberleri
İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Ukrayna Büyükelçiliği'ne saldırı düzenlendi. Saldırının bir zarf içinde gönderilen bombayla gerçekleştiği aktarılırken 1 kişinin yaralandığı bildirildi.
İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Ukrayna Büyükelçiliği'ne bombalı zarf gönderildi. Yerel saatle 13.00 sularında büyükelçiliğe gelen zarfın açılması sonucu meydana gelen patlamada, 1 büyükelçilik çalışanı hafif şekilde yaralandı.
TEDAVİYE ALINDI
Yaralanan çalışanın tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildiği aktarıldı. Olay sonrası bölgeye gelen İspanya Ulusal Polisi, büyükelçilik binasını güvenlik kordonuna alarak inceleme başlattı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Patlamanın büyükelçilik çalışanına teslim edilen zarfın içerisine yerleştirilen bomba nedeniyle meydana geldiği tespit edilirken, saldırıyı kimin düzenlediği henüz belirlenemedi. İspanya Ulusal Mahkemesi saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.
Olay yerinden fotoğraflar şöyle