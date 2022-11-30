Büyükelçiliğe hain saldırı! Zarf içinde gönderilen bombayı açan görevli hastanelik oldu 3. Sayfa Haberleri İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Ukrayna Büyükelçiliği'ne saldırı düzenlendi. Saldırının bir zarf içinde gönderilen bombayla gerçekleştiği aktarılırken 1 kişinin yaralandığı bildirildi. İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Ukrayna Büyükelçiliği'ne bombalı zarf gönderildi. Yerel saatle 13.00 sularında büyükelçiliğe gelen zarfın açılması sonucu meydana gelen patlamada, 1 büyükelçilik çalışanı hafif şekilde yaralandı. TEDAVİYE ALINDI Yaralanan çalışanın tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildiği aktarıldı. Olay sonrası bölgeye gelen İspanya Ulusal Polisi, büyükelçilik binasını güvenlik kordonuna alarak inceleme başlattı. SORUŞTURMA SÜRÜYOR Patlamanın büyükelçilik çalışanına teslim edilen zarfın içerisine yerleştirilen bomba nedeniyle meydana geldiği tespit edilirken, saldırıyı kimin düzenlediği henüz belirlenemedi. İspanya Ulusal Mahkemesi saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.



Olay yerinden fotoğraflar şöyle Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İspanya Ukrayna Madrid 3. Sayfa Dünya Güncel Haberler

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