(Özel) Büyükçekmece'deki feci kaza kamerada - Haberler

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(Özel) Büyükçekmece'deki feci kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüs durağına dalması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı feci kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüs durağına dalması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı feci kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

E-5 Karayolu Kumburgaz mevkii Beylikdüzü istikametinde meydana gelen kazada, S.T. (30) idaresindeki 09 HK 225 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İETT otobüs durağına dalmış, kazada 1 kişi hayatını kaybederken 15 kişi de yaralanmıştı. Yaşanan feci kaza anı ise yol kenarında bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, otomobilin önündeki aracı solladıktan sonra kontrolden çıkıp durakta bekleyenlere çarparak yol kenarındaki yeşil alanda takla attığı görülüyor.

(Erdal Can İçelli - Murat Delice/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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