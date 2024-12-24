Büyükçekmece'de Otoparkta Bir Adam Öldürüldü, Komşusu Gözaltında

Büyükçekmece'de bir apartmanın otoparkında 42 yaşındaki şahsın ölümüyle ilgili komşusu gözaltına alındı.

Büyükçekmece Fatih Mahallesi Adnan Kahveci Caddesinde sabah 07.00 sıralarında 42 yaşında Bora Engin isimli vatandaş yaşadığı apartmanın otoparkında silahla vurulmuş halde bulunmuştu. Engin'in ölümüyle ilgili olarak komşusu gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayı inkar ettiği öğrenildi. Bora Engin'in gözaltına alınan kişiyle daha önce gürültü meselesi yüzünden apartmanda tartıştığı iddia edildi. - İSTANBUL