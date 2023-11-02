3 haftadır haber alınamayan adamın cesedi, evindeki bazanın altında bulundu

İstanbul'da 3 haftadır yakınlarının haber alamadığı Fikret Aydın'ın cesedi, evindeki bazanın altında bulundu. Ekipler Aydın'ın silahla vurularak öldürüldüğünü tespit ederken cesedin kokusunun yayılmaması için evdeki klimanın açık olduğu belirlendi. Polis şimdi eve sık sık geldiği tespit edilen T.Y. isimli şahsı arıyor.

İstanbul Büyükçekmece'de 3 haftadır kendisinden haber alınamayan Fikret Aydın, bir yakını tarafından bazanın altında ölü bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, Aydın'ın silahla vurularak öldürüldüğünü tespit ederken cesedin kokusunun yayılmaması için evdeki klimanın açık olduğu belirlendi. Polis, olayla ilgili eve sık sık geldiği tespit edilen T.Y. isimli kişiyi aramaya başladı.

KOKUYU ENGELLEMEK İÇİN KLİMA AÇILMIŞ

29 Ekim Pazar günü Celaliye Mahallesi'nde 3 haftadır kendisinden haber alınamayan Fikret Aydın'ı kontrol etmek için evine gelen yakını, evde kimsenin olmadığını ve klimanın açık olduğunu fark etti. Günler sonra tekrar Aydın'ın evine gelen yakını, daire içinde yoğun bir kokunun olduğunu fark etti.

3 HAFTADIR BAZANIN ALTINDAYMIŞ

Yatak odasına geldiği sırada, kokunun iyice arttığını fark eden şahıs, bazayı açtığında Aydın'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Cesedin yaklaşık 3 haftadır orada olduğu ve çürümeye başladığı tespit edildi.

UYUŞTURUCU DÜZENEĞİ VE MERMİ BULUNDU

Evde ayrıca uyuşturucu düzeneği, çok sayıda mermi ve bir adet boş kovan bulundu. Ekipler, Fikret Aydın'ın sıklıkla evine geldiği belirlenen T.Y. isimli kişiyi aramaya başladı.